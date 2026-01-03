- Дата публікації
Сирський хоче будувати підземні стабпункти: стали відомі деталі
Головком Олександр Сирський наказав масштабувати безпілотну евакуацію поранених на фронті.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо розвитку медичної служби, де визначив пріоритети на січень 2026 року. Головний акцент — використання роботів на гарячих напрямках та створення підземних госпіталів.
Про це Головком повідомив у Telegram за підсумками відеоконференції з бойовими медиками.
«Кіл-зона» понад 20 км: нові виклики евакуації
За словами Сирського, сучасна війна стала набагато небезпечнішою для евакуаційних груп. Зона ураження ворогом («кіл-зона») тепер може сягати понад 20 км, що робить класичну евакуацію силами людей надзвичайно ризикованою.
«Безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом порятунку в складних тактичних умовах», — наголосив Головнокомандувач.
Ключові рішення та нововведення
Наземні роботизовані комплекси (НРК): роботи фактично беруть на себе функцію CASEVAC — вони забирають пораненого безпосередньо з лінії зіткнення та доставляють до пункту передачі медикам. Цей підхід вже активно впроваджують на Покровському напрямку, де тривають найважчі бої.
Підземні стабпункти: досвід 81-ї окремої аеромобільної бригади зі створення заглиблених та замаскованих медичних пунктів визнано успішним. Сирський наказав масштабувати цю мережу вздовж усієї лінії фронту для безпечної роботи лікарів.
Оновлення аптечок: фахівці 3-го армійського корпусу працюють над вдосконаленням індивідуальних аптечок, аби швидкість надання самодопомоги відповідала реаліям 2026 року.
Плани на січень 2026 року
Головком підкреслив, що його пріоритет — не сухі доповіді, а живий досвід медиків з «полів». На перший місяць року визначено три напрями:
Розгортання безпілотних систем евакуації.
Будівництво мережі підземних стабпунктів.
Покращення взаємодії між підрозділами під час передачі поранених.
«Збереження життя наших військових — безумовний пріоритет», — підсумував Олександр Сирський, подякувавши медикам за роботу в новому році.
