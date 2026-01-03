Сирський хоче будувати підземні стабпункти: стали відомі деталі

Головком Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо розвитку медичної служби, де визначив пріоритети на січень 2026 року. Головний акцент — використання роботів на гарячих напрямках та створення підземних госпіталів.

Про це Головком повідомив у Telegram за підсумками відеоконференції з бойовими медиками.

«Кіл-зона» понад 20 км: нові виклики евакуації

За словами Сирського, сучасна війна стала набагато небезпечнішою для евакуаційних груп. Зона ураження ворогом («кіл-зона») тепер може сягати понад 20 км, що робить класичну евакуацію силами людей надзвичайно ризикованою.

«Безпілотні евакуаційні платформи стають головним, а інколи і єдиним можливим засобом порятунку в складних тактичних умовах», — наголосив Головнокомандувач.

Ключові рішення та нововведення

Наземні роботизовані комплекси (НРК): роботи фактично беруть на себе функцію CASEVAC — вони забирають пораненого безпосередньо з лінії зіткнення та доставляють до пункту передачі медикам. Цей підхід вже активно впроваджують на Покровському напрямку, де тривають найважчі бої. Підземні стабпункти: досвід 81-ї окремої аеромобільної бригади зі створення заглиблених та замаскованих медичних пунктів визнано успішним. Сирський наказав масштабувати цю мережу вздовж усієї лінії фронту для безпечної роботи лікарів. Оновлення аптечок: фахівці 3-го армійського корпусу працюють над вдосконаленням індивідуальних аптечок, аби швидкість надання самодопомоги відповідала реаліям 2026 року.

Плани на січень 2026 року

Головком підкреслив, що його пріоритет — не сухі доповіді, а живий досвід медиків з «полів». На перший місяць року визначено три напрями:

Розгортання безпілотних систем евакуації.

Будівництво мережі підземних стабпунктів.

Покращення взаємодії між підрозділами під час передачі поранених.

«Збереження життя наших військових — безумовний пріоритет», — підсумував Олександр Сирський, подякувавши медикам за роботу в новому році.

