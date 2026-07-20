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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46
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1 хв

Сирський на посаді чи ні: у Генштабі прокоментували чутки про відставу

У Генштабі підкреслили, що звільнення з посади головкома відбувається на основі указу президента України.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Головком ЗСУ Олександр Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Генеральний штаб спростував чутки у ЗМІ про ймовірну відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це йдеться у заяві Генштабу, опублікованій у понеділок, 20 липня.

«Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності», — сказано у повідомленні.

У командуванні наголосили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді головнокомандувача ЗС України.

Також додали, що начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов продовжує виконувати свої функціональні обов’язки.

«Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України», — підкреслили у Генштабі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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