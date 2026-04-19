Сирський назвав три головні напрямки протистояння з РФ

Олександр Сирський

Реклама

Наразі в української армії триває змагання з російськими військовими за трьома напрямками.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з командирами різних рівнів.

«Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС (безпілотних систем — Ред.), технології, спроможності економік», — заявив Сирський.

Реклама

Він наголосив на важливості посилення ефективності своїх безпілотних систем, щоб перемогти та водночас зберегти життя українських воїнів.

«Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання», — додав головком ЗСУ.

Раніше Сирський заявив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський напрямки, де тривають найінтенсивніші бої.