Сирський оцінив, чи вдається РФ прорвати оборону на Донеччині

Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. У районі агломерації Покровськ–Мирноград щодня фіксують близько пів сотні бойових зіткнень.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«На цьому напрямку триває виснажливе протистояння. Противник не знижує активності й намагається знайти слабкі місця в нашій обороні», — зазначив він.

За його словами, під час поїздки він працював безпосередньо з органами військового управління та командирами підрозділів на місцях. Російські війська продовжують нарощувати тиск: підтягують резерви до Покровська, вдаються до спорадичних масованих штурмів, а також намагаються просуватися приховано — малими піхотними групами.

«За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку», — наголосив він.

Окрему увагу, за його словами, було приділено збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку.

За підсумками доповідей визначено пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів. Основний акцент зроблено на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

«Я віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема щодо розвитку безпілотної складової», — додав посадовець.

Попри складну оперативну обстановку, українські захисники продовжують утримувати позиції.

«Професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт наших військовослужбовців не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області», — підсумував він.

Раніше стало відомо, скільки бійців РФ зосередила в районі Покровська.

Так, на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Посилена й технологічна складова. Противник перекинув спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.

Утім ЗСУ, попри значну чисельну перевагу ворога, продовжують ефективно стримувати навалу. Обороною агломерації Покровськ — Мирноград опікуються бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.