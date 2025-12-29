- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 998
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирський пояснив, чи зможе Україна захиститися з армією у 800 тисяч осіб
Олександр Сирський заявив, що мирний план США не обмежує Україну в питаннях мобілізації.
Мирний план США не обмежує Україну в питанні щодо мобілізації. Водночас чисельність армії у 800 тисяч осіб у мирний час є достатньою для гарантування безпеки держави.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю «24 Каналу».
Коментуючи деталі американських мирних ініціатив, головнокомандувач наголосив, що документ не накладає на Київ жодних обмежень щодо формування резервів. За його словами, чисельність у 800 тисяч військовослужбовців дозволить не лише тримати оборону, а й забезпечити сталий мобілізаційний процес у разі потреби.
«Ця цифра справді гарантує, що Україна дасть відсіч у разі повторної збройної агресії РФ. Також вона гарантує плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують у мобілізації. Всі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються», — підкреслив він.
Головнокомандувач розкрив деталі переговорного процесу, зазначивши, що початкові пропозиції передбачали суттєвіше скорочення Збройних сил. Зокрема, партнери пропонували обмежити чисельність армії до 600 тисяч осіб. Проте фінальна цифра у 800 тисяч, як зауважив генерал, наразі повністю відповідає потребам України.
Нагадаємо, раніше Сирський заявляв, що розвиток ракетного озброєння і далекобійної артилерії є стратегічним пріоритетом України, який у майбутньому має стати гарантом безпеки її кордонів.
Раніше ми писали, які ключові зміни в мобілізації та бронюванні чекають на українців і кому варто підготуватися до нових вимог.