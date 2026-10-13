Сирський пояснив, навіщо була потрібна Курська операція, якщо ЗСУ "відкотилися" назад

Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН

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Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Курська операція була критичною необхідністю для зриву масштабного літнього наступу РФ 2024 року. Захоплення російської території змусило ворога зупинити просування майже на всіх напрямках. Операція дозволила ЗСУ сформувати резерви, відновити боєздатність і підготуватися до наступу 2025-го.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

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Журналіст поцікавився у Сирського його оцінкою Курської операції: була вона успіхом чи провалом.

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«А чому питання саме про провал? Як може операція бути провальною, якщо…» — спробував відповісти ексголовком ЗСУ.

Журналіст аргументував це тим, що бійців ЗСУ відтиснули на ті самі позиції, на яких вони були до того.

Чому Курська операція була необхідністю

«Ви ж розумієте, ця операція була необхідністю», — зазначив Сирський.

Він нагадав, що 2024 року, після значного підвищення грошового забезпечення російських військовослужбовців і збільшення чисельності війська, противник на початку літа розпочав наступ. Бойові дії відбувалися фактично на всіх 13 оперативних напрямках, а на окремих ділянках окупанти мали перевагу в чотири-п’ять, а подекуди — і в шість разів.

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«За таких умов, за панування у повітрі російської авіації ми тоді вели важкі оборонні бої, і нам просто необхідно було зірвати плани противника, який мав таку суттєву перевагу», — пояснив ексголовком.

Чому Сирський обрав для наступу Сумський напрямок

За його словами, українське командування детально проаналізувало всю лінію фронту та зупинило вибір на Сумському напрямку. На той момент ворог мав там близько 26 тисяч військовослужбовців, однак згодом через невдалий наступ на Харківському напрямку почав поступово перекидати з Сумщини сили та засоби на Харківщину. Як зазначив Сирський, це не забезпечило росіянам суттєвої переваги, і вони загрузли у прикордонних боях.

Водночас оборона противника на Сумському напрямку значно ослабла, а активних військ там фактично не залишилося. Саме тому він, як тодішній головком ЗСУ, ухвалив рішення про проведення наступальної операції, яке згодом затвердив президент України Володимир Зеленський.

Користь від Курської операції для ЗСУ

«Це призвело до того, щоб протягом місяця ми взяли під контроль 1273 кв. км російської території, а противник був змушений припинити наступ на всіх оперативно-стратегічних напрямках за виключенням Покровського. Росія перекинула на Курський напрямок близько 70000 особового складу повітряно-десантних військ, морської піхоти, ну і найбільш підготовлених мотострілецьких військ», — розповів Сирський.

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Він наголосив, що це дало Україні можливість сформувати резерви, забезпечити перепочинок для військових та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат у важких боях.

«Тобто Курська операція дала дуже великий поштовх для підняття морального стану наших військ. Саме Курська операція була тим порятунком, який зірвав плани ворога та дав нам можливість для перегрупування і підготовки до проведення наступальних дій уже 2025 року», — пояснив ексголовком.

Нагадаємо, торік Олександр Сирський назвав Курську операцію блискучою і надзвичайно успішною. Він пояснював, що в умовах постійного наступу ворога та пригніченого стану українських військових вона стала потужним стимулом для всіх Сил оборони. Завдяки цій операції та ротації бригад вдалося вивести й підготувати досвідчені десантно-штурмові підрозділи.

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