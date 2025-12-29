- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 2 хв
Сирський пояснив, що може стримати будь-якого ворога від вторгнення в Україну
Олександр Сирський назвав пріоритетні завдання для армії на 2026 рік.
Розвиток ракетного озброєння та далекобійної артилерії є стратегічним пріоритетом України, який у майбутньому має стати гарантом безпеки її кордонів.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю «24 Каналу».
Ракетний щит як стратегічний запобіжник
Головнокомандувач наголосив, що саме цей рід військ відіграє вирішальну роль у поточному протистоянні та формуванні майбутньої системи стримування агресора.
«Наші ракетні війська, далекобійна артилерія демонструють дуже непогані результати. А ракетні війська є стримуючим фактором, який в майбутньому не дозволить будь-якому ворогові зазіхнути на нашу територію», — підкреслив Олександр Сирський.
За його словами, ефективне використання такої зброї під час бойових дій дозволяє «максимально знищувати ворога, щоб у нього не було можливості продовжувати наступальні операції».
Технологічне оновлення ЗСУ на 2026 рік
Окреслюючи плани на найближчі роки, Сирський зазначив, що головне завдання війська залишається незмінним — захист територій та кордонів. Проте методи ведення війни потребують постійної модернізації та переходу на нові технологічні рейки.
«Якщо сконцентруватися на напрямках, то це — подальший розвиток, підвищення ефективності, продовження розвитку системи управління. А також — подальша автоматизація, цифровізація, роботизація», — пояснив головнокомандувач.
Олександр Сирський резюмував, що саме поєднання сучасних систем управління, цифрових рішень та потужних ракетних військ забезпечить Збройним Силам необхідну перевагу на полі бою та дозволить надійно захищати Батьківщину в довгостроковій перспективі.
