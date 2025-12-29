Сирський пояснив, що може стримати будь-якого ворога від вторгнення в Україну

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Розвиток ракетного озброєння та далекобійної артилерії є стратегічним пріоритетом України, який у майбутньому має стати гарантом безпеки її кордонів.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю «24 Каналу».

Ракетний щит як стратегічний запобіжник

Головнокомандувач наголосив, що саме цей рід військ відіграє вирішальну роль у поточному протистоянні та формуванні майбутньої системи стримування агресора.

Реклама

«Наші ракетні війська, далекобійна артилерія демонструють дуже непогані результати. А ракетні війська є стримуючим фактором, який в майбутньому не дозволить будь-якому ворогові зазіхнути на нашу територію», — підкреслив Олександр Сирський.

За його словами, ефективне використання такої зброї під час бойових дій дозволяє «максимально знищувати ворога, щоб у нього не було можливості продовжувати наступальні операції».

Технологічне оновлення ЗСУ на 2026 рік

Окреслюючи плани на найближчі роки, Сирський зазначив, що головне завдання війська залишається незмінним — захист територій та кордонів. Проте методи ведення війни потребують постійної модернізації та переходу на нові технологічні рейки.

«Якщо сконцентруватися на напрямках, то це — подальший розвиток, підвищення ефективності, продовження розвитку системи управління. А також — подальша автоматизація, цифровізація, роботизація», — пояснив головнокомандувач.

Реклама

Олександр Сирський резюмував, що саме поєднання сучасних систем управління, цифрових рішень та потужних ракетних військ забезпечить Збройним Силам необхідну перевагу на полі бою та дозволить надійно захищати Батьківщину в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, після гучних заяв білоруського режиму про отримання ракетного комплексу «Орешнік», українська розвідка розставила крапки над «і» щодо реальної мети таких маневрів.

Раніше ми писали, які ключові зміни у мобілізації та бронюванні чекають на українців і кому варто підготуватися до нових вимог.