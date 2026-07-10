Сирський поставив жорстку вимогу командирам: стосується бійців на фронті

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що командири мають забезпечувати ротації військових не рідше, ніж раз на 60 днів.

Про це він повідомив у підсумках першого півріччя 2026 року.

За словами головкома, під час службової наради було детально розглянуто низку проблемних питань, зокрема організацію оборони бригад і надто тривале перебування військовослужбовців на передових позиціях.

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Сирський наголосив, що командирам поставлено чітке завдання забезпечувати ротацію особового складу щонайменше один раз на 60 днів, якщо це дозволяє оперативна обстановка.

«Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, він повідомив, що за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у Збройних силах України скоротилася на 12%.

Нагадаємо, у червні в Україні офіційно стартувала реформа армії. Захисникам пропонують фіксовані терміни контрактів, прозорі фінансові розрахунки в єдиній цифровій екосистемі та безпрецедентні умови для повернення тих, хто самовільно залишив свої підрозділи.

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Водночас перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що наказ про ротацію на передовій не працює. З його слів, через практичні умови провести ротацію раніше неможливо.

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