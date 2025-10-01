Сирський повідомив про прорив ЗСУ на Добропіллі: що відомо

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України розсікли так званий «Добропільський виступ» противника, продовжуючи завдавати російським окупантам максимальних втрат.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За останню добу українські захисники досягли таких результатів:

Реклама

Відновлення контролю: ЗСУ відновили контроль над 2,2 кв. км української території.

Ударно-пошукові дії: Проведено заходи зі знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області.

Просування: Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися вперед на відстань від 100 м до 1400 м.

Читайте також Сирський повідомив про значні успіхи на Донеччині: що відомо

Колосальні втрати ворога

Російські окупанти зазнають значних втрат на цьому напрямку. Загальні втрати противника за минулу добу склали 80 осіб, з них 52 окупанти ліквідовані.

Загалом за час контрнаступальної операції на Добропільському напрямку ворог втратив близько 3320 осіб, із них 1864 — безповоротні (загиблі).

Крім того, Сили оборони успішно зачистили від диверсантів 198,9 кв. км території, а загальна звільнена площа у Покровському районі сягнула 177,8 кв. км. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки. Зокрема, артсистем — 202, БпЛА — 197, танків — 14, бойових броньованих машин — 38, автотехніки — 453.

Нагадаємо, внаслідок контрнаступальних дій Збройних сил України в районі Добропілля угруповання ЗС РФ, яке прорвалося в серпні, опинилося під загрозою оточення. Наступним етапом має стати повне знищення противника, однак виникає питання, чи володіє українська армія достатніми силами для цього.

Реклама

Також лише один з десяти російських солдатів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку, а біля Добропілля на Донеччині окупаційна армія втрачає щодня загарбників. До слова, попередній середній показник був від двох до п’яти осіб.