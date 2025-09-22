ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
188
1 хв

Сирський повідомив про значні успіхи ЗСУ - де саме

Головнокомандувач Збройних сил України розповів, яка ситуація на фронті.

Наталія Магдик
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Українські війська продовжують просування на Добропільському напрямку, відновлюючи контроль над територіями та нейтралізуючи ворожі підрозділи і техніку.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

«В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника складають 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки: артилерійських систем — 4, БпЛА — 6, мотоциклів — 1», — зазначив генерал-полковник.

Минулої доби українські підрозділи відновили контроль над 1,3 км² та провели пошук і ліквідацію противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи просунулись на окремих напрямках від 200 м до 2,5 км.

«Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2 696 осіб, з них безповоротні — 1 492. Триває поповнення „обмінного фонду“ для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі», — додав Сирський.

З початку операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, українські війська звільнили 164,5 км², а 180,8 км² — зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ — дев’ять.

Ворог також втратив 856 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

  • танків — 12

  • бойових броньованих машин — 38

  • артилерійських систем — 175

  • РСЗВ — 5

  • автотехніки — 441

  • мотоциклів і квадроциклів — 58

  • спеціальної техніки — 1

  • безпілотників — 173

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку на Донеччині. За результатами операції, українські війська просунулися вглиб оборони противника на 3-7 кілометрів.

188
