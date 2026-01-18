Сирський прокоментував можливість відступу з Донбасу

Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повністю розділяє позицію українського президента Володимира Зеленського щодо виведення українських військ із територій Луганської та Донецької областей, які перебувають під контролем України.

Про це він сказав в інтерв’ю lb.ua.

«Це земля, яка полита кров’ю наших військовослужбовців, наших громадян. Тисячі воїнів віддали свої життя за цю землю. Тому, звичайно, позиція керівництва нашої держави прийнятна для нас і ми з розумінням ставимося до неї», — зазначив Сирський.

Головком ЗСУ додав, що ворог, безсумнівно, буде намагатися силою зброї захопити ці території.

«Адміністративні кордони Донецької і Луганської областей для них важливі», — зауважив він.

При цьому Олександр Сирський наголосив, що вихід на адмінмежу цих двох областей не зупинить агресію Росії.

«Кордони — це маркер. Ми розуміємо глобальні плани [Кремля] — це знищення нашої держави», — сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що питання територій залишається найскладнішим у переговорах про припинення війни. Саме тут позиції Києва та Москви суттєво розходяться.

«Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія», — зазначив Зеленський

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що більшість українців не вірять у дієвість обміну, коли Україна виводить війська з підконтрольної частини Донбасу (Краматорськ, Слов’янськ тощо), регіон переходить до РФ, а Захід натомість дає гарантії безпеки.