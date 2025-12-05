Сирський розповів, яким бачить завершення війни в Україні

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Справедливий мир для України можливий лише як завершення війни без попередніх умов, де бої мають зупинитися на нинішній лінії зіткнення.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News.

Сирський наголосив, що ЗСУ продовжуватимуть боротьбу, оскільки «неприйнятно просто віддати територію». Він категорично відкинув сценарій, за якого Україна буде змушена передати Москві землі Донбасу чи будь-які інші території.

«Наша головна місія — захищати нашу землю, нашу країну і наше населення. Природно, для нас неприйнятно просто віддати територію. Що це взагалі означає — віддати свою землю? Саме тому ми і боремося, тому ми не віддаємо свою територію», — підкреслив головнокомандувач.

Сирський також висловив недовіру до заяв Кремля про бажання припинити війну. Він звинуватив Володимира Путіна у використанні спроб посередництва, як «прикриття» для захоплення нових територій на полі бою. Зокрема, з боку Дональда Трампа. Головнокомандувач чітко окреслив бачення завершення війни — безумовне припинення вогню на лінії зіткнення та початок переговорів після припинення вогню.

«Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний», — заявив Сирський.

Також попередив, що на кону стоїть доля всієї Європи, і ЗСУ продовжать боротьбу, навіть якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, виступив із категоричною заявою щодо загроз, які Російська Федерація створює для європейського континенту.

Поки політики обговорюють сценарії завершення війни за зачиненими дверима, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зробив важливу публічну заяву щодо умов припинення вогню, які він вважає справедливими. Генерал наголосив, що Україна не погодиться на територіальні поступки чи відведення військ з власних земель.