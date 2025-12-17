ТСН у соціальних мережах

Сирський розповів, хто насправді зараз контролює Куп'янськ і Покровськ

Сирський доповів «Рамштайну» про ситуацію у Куп’янську та Покровську.

Дмитро Гулійчук
"Куп'янськ наш на 90%": Сирський заявив про успіх ЗСУ

© Getty Images

Силам оборони вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн»

«Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста, — сказав головком.

Також він розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Там противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

«В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська», — зазначив Сирський.

Раніше ми писали, що у Куп’янську росіяни почали лізти по газових трубах, але ЗСУ це різко обірвали.

