Сирський розповів про кардинальні зміни в армії: як реформа впливає на втрати ворога

В українському війську відбулася корпусна реформа — вона вже підвищела показники втрат в армії РФ.

Сирський

Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ЗСУ відбулася реформа, яка вже показала ефект у питанні бойових втрат противника. Корпуси створені та набули визначених спроможностей.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Зростання втрат противника є одним із результатів корпусної реформи», — констатував він.

Що відомо про наступний етап реформи у ЗСУ

Зараз триває другий етап корпусної реформи, який передбачає:

  • передислокацію бригад безпосередньо під управління корпусів, щоб вони командували своїми комплектами військ;

  • нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, насамперед безпілотних сил;

  • переформування батальйонів БпЛА в полки в окремих корпусах;

  • завершення створення артилерійських бригад у складі корпусів;

  • посилення технологічної складової, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для логістики та евакуації поранених.

За словами Сирського, наразі переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців — вони стали основою органів управління та частин корпусного комплекту. Як наслідок, армія може ефективніше та якісніше планувати й виконувати бойові завдання, а також зменшувати втрати особового складу.

«Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління та значно поліпшив керованість військами», — підкреслив Сирський.

Втрати РФ є катастрофічними — цифри

Раніше стало відомо, що за січень 2026 року РФ втратила 31,7 тисячі осіб. Сирський наголосив: це на 9 тисяч перевищує обсяги його поповнення за той самий період.

«Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати», — вважає головнокомандувач.

Нагадаємо, протягом доби 9 лютого українські війська вдарили як по живій силі, так і по техніці РФ. Загальні бойові втрати російських сил від початку повномасштабної війни орієнтовно склали 1 248 560 осіб. Так, за останню добу ліквідовано 980 окупантів.

Крім того, противник втратив тисячі одиниць техніки — від танків і бронемашин до безпілотників та засобів ППО. Втрати авіації, кораблів, автомобільної техніки і спеціального обладнання також продовжують зростати. Генштаб продовжує уточнювати інформацію щодо результатів роботи ЗСУ проти армії РФ.тивника.

