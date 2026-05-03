Сирський розповів про кількість ампутацій у бійців

Олександр Сирський / © ТСН

У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень і зменшення кількості ампутацій на фронті.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій. Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу та кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів», — стверджує Сирський.

Він нагадав, що росіяни системно порушуєють норми міжнародного гуманітарного права, Женевські конвенції, закони та звичаї війни, цілеспрямовано уражаючи санітарний транспорт і медичні евакуаційні засоби.

Так, лише в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ від початку року було знищено п’ять санітарних евакуаційних автомобілів, додав Сирський.

Зауважимо, що бійці на фронті скаржаться, що через масове використання дронів ворогом проводити евакуації надзвичайно важко, а час на евакуацію збільшується. Дедалі частіше поранених військових вивозять наземні дрони. Але, як зазначали у Forbes, у цьому є свій плюс і недолік. З одного боку медики не ризикують своїм життям, з іншого — на борту немає медика, який міг би стабілізувати стан пацієнта під час транспортування.

У січні цього року міжнародна неурядова організація Handicap International повідомляла, що кількість тяжко поранених в Україні стрімко зростає. Серед них є люди з сильними опіками та ампутаціями.

Існує також думка, що статистика про зменшення кількості поранених при високій інтенсивності бойових дій є не позитивним, а негативним показником. Бо нібито більшість поранених бійців гинуть, не отримавши допомогу, і відповідно, включені у статистику як загиблі, а не поранені.

