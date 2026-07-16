Сирський відповів Федорову на заклик звільнити головкома і розхвалив себе за здобутки

Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на заяви ексміністра оборони Михайла Федорова, який звинуватив військове керівництво у блокуванні реформ та закликав замінити головкома й начальника Генштабу.

Відповідний допис Олександр Сирський оприлюднив у соціальних мережах.

У своїй відповіді Сирський не став прямо коментувати звинувачення, однак нагадав про власну участь в обороні столиці 2022 року. Він фактично дав зрозуміти, що саме успішна Київська оборонна операція дала можливість сьогодні проводити у столиці державні заходи.

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«Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції 2022 року нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер у цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, ухвалюватися рішення», — заявив Сирський.

Головком додав, що докладе всіх зусиль, аби такі заходи й надалі відбувалися у вільній та незалежній Україні. За його словами, для цього необхідно “зосередитися на війні та ефективній стратегії, яка вже демонструє результати”.

“Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України”, – підсумував Головком.

Раніше ексміністр оборони України Михайло Федоров зробив низку гучних заяв: він вимагає зміни керівництва ЗСУ та відмови від примусової мобілізації. Зокрема, Федоров назвав головкома ЗСУ Олександра Сирського людиною, яка «сидить зверху з дубинкою» та жене людей захищати країну. Ексміністр наголосив на необхідності рішучих дій і системних трансформацій, наголосивши, що посадовці та депутати мають керуватися совістю, а не уникати гострих питань.

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Федоров під час «прощального» брифінгу наголосив, що за час перебування на посаді не будував політичної кар’єри, не створював власних компаній та не займався бізнесом. Та підкреслив, що не підвів ні президента Володимира Зеленського, ні українське суспільство. За його словами, в його роботі не було корупційних скандалів чи побудови схем, а всі здобутки є результатом спільної праці в команді глави держави.

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