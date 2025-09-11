Сирський взяв участь у "Рамштайні": що обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Йшлося про безпеку та оборону як України, так і Європи.

Деталі Сирський повідомив у Telegram.

Зокрема, Сирський подякував іноземним партнерам за підтримку у час, коли РФ щодня посилює тиск на полі бою, збільшує інтенсивність повітряних ударів, тероризуючи мирних українців. Він запевнив, що Україна високо цінує зусилля наших лідерів та дипломатів з метою мирного врегулювання війни Росії проти України на усіх платформах. Але слід розуміти, що ключем до примушення Росії сісти за стіл перемовин й досягти справедливого миру — у військових зусиллях.

Є два важливі моменти:

агресор має переконатися у тому, що немає сенсу продовжувати бої;

Путін має відчути реальну загрозу у випадку затягування війни.

«В свою чергу Сили оборони України роблять все, що від них залежить — стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі нашої країни», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський акцентував, що Кремль наразі вдається до ескалації, а цей процес був би неможливим без підтримки з боку так званої «осі зла». Йдеться про Іран, КНДР тощо.

Саме тому зараз військова та фінансова допомога партнерів України набуває ще більш критичного значення. Це потрібно для успіху нашої спільної стратегії з європейцями.

«Закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження», — завершив Сирський.

Раніше Сирський поділився втішними новинами з Покровського напрямку. Так, ЗСУ відновили контроль над 26 квадратними кілометрами території.

Примітно, що у серпні 2025 року на цьому напрямку було втрачено 5 кв. км. землі. А Покровський напрямок, наголосив Сирський, залишається одним із найскладніших.

«За останній тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля і створили найбільше наступальне угруповання, яке намагається прорвати нашу оборону», — написав головнокомандувач ЗСУ.