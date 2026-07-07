Сирський заявив про нову загрозу на фронті: що задумала Росія

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Російські окупаційні війська демонструють ознаки виснаження, проте все ще зберігають значний наступальний потенціал та нарощують свою чисельність. Попри перевагу ЗСУ у рівні підготовки, говорити про якісний перелам у війні наразі ще зарано.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Яка ситуація на фронті — заява Сирського

За його словами, загарбники продовжують масовані обстріли українських територій, нарощують виробництво зброї та планують збільшити протяжність лінії фронту, яка на сьогодні вже становить понад 1250 кілометрів. Ворог намагається компенсувати кращу підготовку українських воїнів своєю чисельною перевагою.

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«Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту», — зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач запевнив, що українське військове командування чітко враховує ці загрози. Наразі триває постійна робота над зміцненням стійкості оборони, а головним завданням для ЗСУ залишається необхідність діяти на випередження планів противника.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що російські війська наразі не здатні на значне просування на фронті, а сама ситуація на полі бою загалом зайшла у глухий кут.

Також баланс сил у війні поступово змінюється на користь України. У США заявили, що ЗСУ вперше від 2023 року починають здобувати перевагу над РФ на полі бою.

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Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

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