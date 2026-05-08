Сирський затвердив нові правила ротації в ЗСУ: як зміниться служба на фронті

Олександр Сирський

В Україні офіційно встановили нові терміни служби безпосередньо на лінії фронту. Головнокомандувач уже підписав інструкцію, яка визначає чіткі правила та графіки заміни особового складу на бойових позиціях.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Ротація військових на фронті — що зміниться

Згідно з документом, заміна підрозділів на передових позиціях тепер має відбуватися у чітко визначені терміни.

«Також уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше, ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію», — зазначив Сирський.

Він додав, що нова інструкція спрямована на забезпечення планової заміни особового складу, який виконує завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, Збройні сили України працюють над поступовим переходом від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування військ.

Також у Силах оборони України вже цього року повинен розпочатися процес поетапного звільнення зі служби.

Ще 1 травня президент України Володимир Зеленський анонсував старт реформи в українській армії. Зміни насамперед стосуватимуться збільшення грошового забезпечення та чітких термінів служби.

Окрім цього, в Україні затвердили план нової реформи армії, щоб краще підготувати ЗСУ до п’ятого року війни. У травні затвердять усі документи та джерела фінансування, а вже від червня військові мають відчути реальні зміни.

