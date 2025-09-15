Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про звільнення з посад командувачів двох корпусів — Володимира Сіленка (17-й корпус) та Максима Кітугіна (20-й корпус).

Про це повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел в Силах оборони, це сталося приблизно один-два тижні тому. Причиною такого кроку, як пояснюють співрозмовники, є втрати позицій у зонах відповідальності цих підрозділів.

17-й корпус, яким керував Сіленко, діє в Запорізькій області, де українські захисники нещодавно втратили контроль над селом Кам’янське та частиною села Плавні. 20-й корпус Кітугіна перебуває на стику Донецької та Дніпропетровської областей, де російським військам вдалося здійснити прорив.

Це перші кадрові зміни такого рівня від моменту переходу Сил оборони на нову корпусну систему управління.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Йшлося про безпеку та оборону як України, так і Європи.

Також президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили ключові питання оборони. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів, що російський наступ на Суми повністю зірвано.