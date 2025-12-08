Сирський зробив заяву про посилення мобілізації: що сказав

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізації та рекрутингу у відповідь на наступ ворога. Він повідомив, що термін базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшено до 51 дня, а також заплановано вдосконалення навчальних центрів.

Про це Сирський написав у Мережі.

Заява Сирського про посилення мобілізації

Головком ЗСУ акцентував, що російські війська надалі наступають, тому немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати армію, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію.

«Ключова точка докладання наших зусиль — не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти — і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки», — йдеться у заяві Сирського.

Він нагадав, що термін БЗВП вже збільшений до 51 дня. Також проводяться фахова підготовка та існує адаптаційний період у підрозділах. Планується вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, щоби воїни були справді боєздатними.

Генерал під час наради заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки військових у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків у центрах.

Окремо Сирський відзначив важливість втілення комплексної програми з адаптації бійців на початку проходження БЗВП. Він акцентував, що саме в цей період відбувається значна частина самовільних залишень частин (СЗЧ). Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку.

«За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші. Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України», — йдеться у дописі головкома ЗСУ.

Він також акцентував на необхідності прискорення та невідкладних організаційних рішеннях у питанні будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах.

«На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки — незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань. Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти», — резюмував Сирський.

Заклики до посилення мобілізації

Напередодні секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що щомісячна мобілізація в Україні (близько 30 тис. осіб) покриває лише 50% потреб війська в людях. Нардеп наголосив, що мобілізація має проблеми не лише з кількістю, але й з якістю.

За його словами, 30 тис. мобілізованих зараз «це, мабуть, навіть не 20 тисяч 2023-го» через різну якість. Костенко критикує методи залучення людей («бусифікацію»), які «не гарантують високої моральної якості».

Нардеп закликав встановити чіткі правила мобілізації та ухвалити непопулярні рішення для збільшення як кількості, так і якості призову, натякаючи, що політичне керівництво уникає відповідальності.

Ефективність рекрутингу 18-24-річних

Костенко також заявив, що рекрутинг до ЗСУ людей віком 18-24 років покриває лише половину необхідної потреби у новобранцях. Він повідомив, що за весь час через рекрутинг вдалося залучити трохи більше 1000 військовослужбовців. Це незначна кількість, зважаючи на те, що місячна потреба у людях становить близько 30 тис. осіб.

«Тридцять — це половина від того, що потрібно. Ми набрали тисячу за весь час. Чи це та мотивація, яка може змотивувати людину? Це коли ми говоримо, чи потрібен примус, чи не потрібен», — додав нардеп.

Костенко наголосив, що нинішня система мотивації та рекрутингу неефективна і не відповідає реальним потребам армії. Він підкреслив, що для ефективного набору потрібен комплексний та стратегічний підхід, оскільки це питання безпеки та життя людей.

Заборона виїзду за кордон для заброньованих

Окрім того, Костенко також інформував, що Верховна Рада готується розглянути законопроєкт №14210, який передбачає тимчасову заборону на виїзд за кордон для частини заброньованих чоловіків. Заборона стосуватиметься тих, хто порушив закон про військовий облік та отримав пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення.

Костенко вважає це «справедливою історією» і запобіжником, щоб ці особи не скористалися бронею для виїзду та подальшого залишення за кордоном. Наразі дата розгляду законопроєкту невідома, але це може відбутися вже наступного пленарного засідання парламенту.