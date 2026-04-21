Система безкарності: Лубінець відреагував на затримання представників ТЦК в Одесі

Зростання скарг на 40%: Одещина опинилася в епіцентрі уваги омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував гучний скандал в Одесі, де СБУ затримала представників ТЦК.

Про це омбудсмен написав у соцмережах.

Одеса стала сигналом для всієї країни

«Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починають отримувати жорстку правову оцінку», — сказав Лубінець.

На його думку, ситуація в Одесі стала показовою.

«Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків», — додав омбудсмен.

Тривожна статистика Одещини

Лубінець нагадав, що статистика щодо Одеської області і раніше була тривожною.

Так, від 1 січня 2025 року до 20 квітня 2025 року Офіс уповноваженого з прав людини отримав 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини з боку ТЦК та СП (загалом за весь 2025 рік — 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП в Одеській області).

А за аналогічний період цього року — вже 264 звернень. Це більше майже на 40%.

Лубінець нагадав, що нещодавно публічно реагував на випадок насильства над цивільними з боку ТЦК в Одесі. Тоді постраждала також дитина.

Омбудсмен наголосив, що працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно або приховано. Такі дії безпосередньо підривають довіру до державних інституцій.

У яких областях найбільші проблеми з діями ТЦК

Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. За даними Лубінця, найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Гучний скандал в Одесі: СБУ затримувала працівників ТЦК

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК.

В СБУ та Офісі генпрокурора розповіли деталі затримання ТЦКівців в Одесі, які займалися рекетом просто у своєму бусі.

Після цього очільників Одеського обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК усунено від виконання службових обовʼязків.