ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Система безкарності: Лубінець відреагував на затримання представників ТЦК в Одесі

Лубінець відреагував на гучне затримання працівників ТЦК в Одесі і назвав регіони, де також виникали серйозні проблеми з діями представників військкоматів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зростання скарг на 40%: Одещина опинилася в епіцентрі уваги омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував гучний скандал в Одесі, де СБУ затримала представників ТЦК.

Про це омбудсмен написав у соцмережах.

Одеса стала сигналом для всієї країни

«Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починають отримувати жорстку правову оцінку», — сказав Лубінець.

На його думку, ситуація в Одесі стала показовою.

«Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків», — додав омбудсмен.

Тривожна статистика Одещини

Лубінець нагадав, що статистика щодо Одеської області і раніше була тривожною.

Так, від 1 січня 2025 року до 20 квітня 2025 року Офіс уповноваженого з прав людини отримав 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини з боку ТЦК та СП (загалом за весь 2025 рік — 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП в Одеській області).

А за аналогічний період цього року — вже 264 звернень. Це більше майже на 40%.

Лубінець нагадав, що нещодавно публічно реагував на випадок насильства над цивільними з боку ТЦК в Одесі. Тоді постраждала також дитина.

Омбудсмен наголосив, що працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно або приховано. Такі дії безпосередньо підривають довіру до державних інституцій.

У яких областях найбільші проблеми з діями ТЦК

Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. За даними Лубінця, найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Гучний скандал в Одесі: СБУ затримувала працівників ТЦК

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, в Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК.

В СБУ та Офісі генпрокурора розповіли деталі затримання ТЦКівців в Одесі, які займалися рекетом просто у своєму бусі.

Після цього очільників Одеського обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК усунено від виконання службових обовʼязків.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie