"Куп'янську дуже важко": начальник МВА про те, що відбувається у місті

Куп’янськ / © Associated Press

Ситуація в Куп’янську на Харківщині критична. Росіяни гатять по місту всім, чим можна.

Про це розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За його словами, мирні мешканці дуже потерпають від російських обстрілів.

«Окрім ДРГ, які просочилися або просочуються місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста та території громади», — сказав він.

Армія РФ використовує танки, міномети, артилерію, РСЗВ та КАБи.

«FPV-дрони на оптоволокні, які, на жаль, не підлягають РЕБам, вони чатують на людей й автівки. Усі підходи та дороги всередині міста контролюють дрони противника»,

Наразі здійснюється контрдиверсійна операція. Здійснюється зачистка кожного метра, кожного будинку, кожної вулиці.

«Це вкрай велика небезпека, що чатує за кожним кутком. Можуть бути засідки, розтяжки, замінування… Наші Сили оборони, які проводять цю операцію, максимально фахово роблять свою справу. Куп’янську зараз вкрай важко», — констатував Беседін.

Він наголошує, що росіянам чотири роки не вдається досягти поставлених цілей. Куп’янськ не взятий у кільце росіянами, він контролюється ЗСУ.

У місті повністю відсутня критична інфраструктура: немає ані енерго-, водо- і газопостачання, ані мобільного зв’язку, ані соціальних послуг. Мешканці, які залишаються у місті, перебувають у нелюдських умовах. Їх закликають евакуюватися, належна підтримка буде надано кожному.

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську залишається дещо більше ніж 800 людей. Ситуація критична.

“Евакуація на сьогоднішні суттєво ускладнена, тому що вивозити доводиться в достатньо важких і небезпечних умовах», — повідомив голова Купʼянської РДА Андрій Канашевич.

Він додав, що цифра у 800 людей може бути неточною, тому що останнім часом вкрай важко вести статистику. Є люди, які виїжджають самостійно. На жаль, суттєво збільшується і кількість поранених.