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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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214
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Ситуація біля Куп’янська близька до катастрофічної: оглядач розповів про пекло на лівому березі Осколу

Українські підрозділи на лівому березі Осколу місяцями працюють в умовах надзвичайно складної логістики та постійних російських ударів.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Куп’янськ

Куп’янськ / © Getty Images

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається вкрай складною, а становище українських військових на лівому березі річки Оскіл військовий оглядач Богдан Мирошников називає критичним.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Мирошникова, Куп’янський напрямок наразі не отримує тієї уваги, якої потребує, тоді як на лівому березі Осколу українські військові опинилися у надзвичайно важких умовах.

«Лівий берег Осколу — це пекло на землі», — наголосив оглядач.

Він пояснив, що українські позиції постійно перебувають під ударами російської артилерії, дронів та керованих авіабомб. Однією з головних проблем є логістика: річка Оскіл фактично відділяє підрозділи від тилу, що суттєво ускладнює доставлення необхідного та ротацію військових.

За оцінкою Мирошникова, навіть вихід підрозділів із позицій у таких умовах перетворюється на складну операцію і не завжди завершується успішно.

Саме через проблеми з логістикою, на його думку, карти контролю територій на лівобережжі не повністю відображають реальну ситуацію на полі бою. Оглядач вважає, що становище там може бути не менш складним, ніж у районі Костянтинівки.

На правому березі Осколу ситуація дещо краща, оскільки річка не відрізає українські сили від основних логістичних маршрутів. Водночас російські війська, за словами Мирошникова, активно намагаються знищувати й ці шляхи постачання.

Загалом військовий оглядач характеризує становище на Куп’янському напрямку як «близьке до катастрофічного».

На тлі цього аналітики DeepState 16 серпня повідомляли про просування російських військ на лівому березі Осколу — поблизу Курилівки у напрямку Куп’янська-Вузлового.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 17 серпня, російські війська протягом доби п’ять разів атакували на Куп’янському напрямку у бік Радьківки та Петропавлівки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Куп’янську російські штурмовики здалися в полон телефоном

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