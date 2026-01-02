Ситуація біля Куп’янська: ЗСУ завершують зачистку, ворог готує нові штурми — оглядач

Куп’янськ

У Куп’янську на Харківщині триває завершальна фаза зачистки після активних бойових дій. За наявною інформацією, в місті виявляли значну кількість російських військових, які переховувалися в підвалах та господарських приміщеннях приватних будинків.

За словами військового оглядача Богдан Мирошников, частина місцевих мешканців співпрацювала з окупантами та переховувала їх, однак серед більшості цивільних, які залишилися в місті (близько 1500 осіб), переважають проукраїнські настрої.

Водночас у так званій «сірій зоні» на північ від Кіндрашівки та поблизу Голубівки противник не відмовляється від активних дій і навіть намагається здійснювати штурми. Ці спроби наразі залишаються марними, проте свідчать про наміри ворога повернути втрачені позиції.

Загалом, за оцінкою оглядача, російські війська намагаються оговтатися після серйозної поразки в районі Куп’янська. Утримання міста українськими силами має не лише тактичне, а й оперативно-тактичне значення, адже його втрата могла б відкрити ворогу шлях для просування на 40–50 кілометрів углиб території.

Разом із тим, перекидання на цей напрямок додаткових підрозділів противника свідчить, що Росія не відмовляється від своїх планів. Найближчим часом слід очікувати нових масованих штурмів і подальших боїв за околиці Куп’янська.

Раніше Сирський прокоментував ситуацію в районі Куп’янська.

«Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста», — сказав головком.