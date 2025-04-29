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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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538
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Ситуація буде хитка: чи готуватися українцям до відключень світла влітку

Ситуація у мережі значною мірою ускладнюється.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Влітку ситуація зі світлом в Україні буде доволі хитка. Кількість аварій, кількість відключень та проблемних моментів буде тільки зростати.

Про це заявив Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції “Батьківщина”.

“Генератори і акумулятори не треба нікуди далеко ховати. Ми в зоні турбулентності, у нас немає профіциту потужності і ми будемо постійно балансувати на межі дефіциту. Відповідно можуть бути якісь тимчасові проблеми. Ми вже не говоримо про ракетні атаки РФ”, — каже нардеп.

Взимку усі 9 атомних блоків відпрацювали на повну. Зараз вони почали ставати на ремонт. Базової генерації не вистачатиме, яку має компенсувати сонце і вітер.

“Сонце є — є сонячна, немає — немає. А атомні блоки на ремонтах. Треба терміново розкручувати газові турбіни на теплових станціях або інший резерв — гідроенергетика, яка може у певний час доби компенсувати”

Влітку, коли буде спека наближатися, споживання буде зростати. І в нас, на жаль, можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями.

Раніше йшлося про те, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години.

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