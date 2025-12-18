Ситуація для росіян у Куп'янську є патовою: деталі від НГУ

Куп’янськ / © Getty Images

Окупанти в Куп’янську опинилися в патовій ситуації. Усе через перерізану логістику.

Про це розповів начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» Віталій Міловідов в ефірі «Ранок.LIVE».

Російські війська, які залишаються на території міста, фактично перебувають на самозабезпеченні та не мають можливості евакуювати поранених, отримувати підкріплення, воду чи їжу. Міловідов зазначає, що точну кількість російських військових у Куп’янську наразі встановити неможливо. Це складна і кропітка робота. Підрахунок триває, зокрема щодо тих, хто переховується у підвалах.

Військовослужбовець розповів, що операцію з перебиття шляхів постачання окупантів координував Другий корпус Нацгвардії «Хартія». До дій були залучені штурмові підрозділи та полк безпілотних систем «Ахіллес».

«Українські сили крок за кроком зачищали населені пункти Кіндрашівка та Радьківка, відрізаючи окупантів від постачання із західного та північного напрямків. Застосовувалася безпілотна складова. Це була широка взаємодія всіх родів військ», — розповів речник.

Раніше Сирський прокоментував ситуацію в районі Куп’янська.

«Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста», — сказав головком.