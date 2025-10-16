Ситуація довкола Куп'янська: яка кількість людей залишається у місті

Куп'янськ / © Олег Синєгубов

У Куп’янському районі залишається дещо менше 21 тисячі цивільних. Людей продовжують закликати евакуюватися.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів Андрій Канашевич, голова Купʼянської РДА.

Фіксують певне зниження населення приблизно на 5% за останній місяць.

«Безпосередньо у Куп’янську у нас обліковується приблизно 680 людей, це враховуючи і лівий і правий берег міста. У громаді трохи більше, ніж 1 500 людей. Працюємо з цими людьми і намагаємося доводити про необхідність евакуації…», — зазначив він.

Ситуацію ускладнюють також разючі зміни погодних умов. Щобільше, функціонування критичної інфраструктури у Куп’янську та довкола міста — достатньо важке питання.

За словами Канашевича, протягом минулої доби було евакуйовано 45 людей, позавчора — 14.

Раніше йшлося про те, що окупанти сунуть на Куп'янськ. ЗСУ переважно стримують наступ армії РФ

“Це, здебільшого, наступ іде в пішому порядку. Переправляються через переправи та здійснюють спроби штурмувати наші позиції», — каже «Хорол», командир артдивізіону 15 БрОП НГУ «Карадаг».