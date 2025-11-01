"Ситуація критична": ексміністр попередив про ризик переходу енергосистеми в "острівний режим"

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков / © ТСН.ua

Українська енергосистема перебуває у критичному стані через постійні російські атаки. Ворог намагається розбалансувати систему до стану, коли вона може перейти в так званий «острівний режим», що означатиме поділ єдиної енергомережі на кілька окремих частин. Це призведе до масштабніших та частіших відключень електроенергії, а також може спричинити проблеми з опаленням та газопостачанням взимку.

Про це розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю «Телеграфу».

Наміри ворога: тотальний блекаут і знищення генерації

За словами Плачкова, росіяни мають дві ключові цілі у своїх атаках на енергетичну інфраструктуру України:

Тотальний блекаут. Ворог прагне добитися повного відключення світла та розбалансувати систему до такого стану, коли навіть атомні станції не зможуть працювати. Знищення генерації. Масовані удари були спрямовані передусім на лівобережну частину України, де вже знищено майже всю генерацію. Тепер, за словами ексміністра, ворог націлився на західні регіони країни.

«До чого це може привести? Буде важко транспортувати електроенергію з регіону в регіон. Енергосистема може перейти на такий острівний, локальний режим, тобто розділитися на кілька частин. Вони хочуть, щоб енергосистема була не єдиною», — пояснив Плачков.

«Острівний режим» та важка зима

Перехід енергосистеми в «острівний режим» означатиме, що замість єдиної стабільної мережі Україна матиме кілька ізольованих регіонів, яким буде вкрай важко балансувати виробництво та споживання електроенергії. Це неминуче призведе до:

масштабніших та частіших відключень , коли система розбалансована і не може обмінюватися потужностями між регіонами і доводиться застосовувати суворіші графіки відключень;

проблем з опаленням , особливо у великих містах, де системи опалення часто залежать від електрики, саме там виникнуть найбільші складнощі;

труднощів із газопостачанням, хоча видобуток газу вже й так зменшився, але додатково можливі проблеми з транспортуванням, якщо росіяни почнуть бити по газоперекачувальним станціям.

«Треба бути готовим, що може бути вимкнута електроенергія на декілька годин. А може, і на добу, на дві, на тиждень, поки енергетики не відновлять лінії, підстанції чи генерацію», — зазначив Іван Плачков.

Ексміністр підкреслив, що ситуація є критичною, і українцям потрібно готуватися до можливих проблем взимку.

«Ситуація не напружена, вона критична, навіть з елементами тривоги. Я не чую, не бачу пояснень з уряду. Чи чуємо ми, щоб прем’єр-міністерка сказала, яка ситуація, до чого готуватися, що робити? Чи є хтось в уряді, хто коментує та координує ситуацію? Я не бачу, на жаль. На мою думку, треба готуватися, без паніки, без істерики, але до важкої зими варто бути готовим», — наголосив Іван Плачков.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко пояснив, скільки масованих атак ще може витримати Україна та як захистити енергетичну інфраструктуру від обстрілів РФ. За його словами, захист енергетичної інфраструктури насамперед залежить від ППО.