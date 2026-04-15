"Ситуація критична": енергетики попередили про найгірший сценарій відключення світла на літо

Влітку до тривоги через обстріли може додатися ще одна — відключення світла саме тоді, коли спека буде нестерпною. Синоптики вже зараз попереджають про тривалі хвилі спеки з температурою до +40°C.

Про це пише «Telegraf».

Синоптикиня Наталія Птуха попередила, що через можливий початок процесу Ель-Ніньйо — масштабного підвищення температури поверхні води в Тихому океані — літо 2026 може бути одночасно спекотним і дощовим. Цей кліматичний феномен розгойдує погоду по всій планеті, зокрема несе аномальне тепло у Європу та Україну.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що глобальні температури протягом 2026-2029 років залишатимуться на рекордно високому рівні. Температура в Україні може досягати +35…+40°C, а вночі стовпчик термометра може не опускатися нижче +25°C. Саме тоді масове ввімкнення кондиціонерів створить максимальне навантаження на мережу.

Чому дефіцит електрики є майже неминучим

Найскладніша ситуація з електропостачанням очікується у червні, липні та серпні. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснює, що головний лімітуючий фактор — це російська агресія та вразливість інфраструктури АЕС.

«Головне, куди ворог вже цілиться не перший день — це так звані відкриті розподільні пристрої атомних електростанцій. Це є найвразливіше місце нашої енергетичної системи. Паралельно виходять по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно в ремонт. І це все разом призводить до того, що будемо мати дефіцит електричної енергії», — зазначає експерт.

За словами Ігнатьєва, два енергоблоки — це від 1,5 до 2 ГВт·год генерації, які зникають із системи одночасно.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко також попередив про сезонні ризики: «В липні і серпні рівень генерації атомних станцій найнижчий. Найбільше електроенергії вони виробляють взимку, а липень-серпень — мінімум. І зазвичай саме ці місяці найспекотніші, зростає споживання електроенергії, може виникнути дефіцит».

Коли чекати на графіки та хто під ударом першим

Якщо дефіцит не вдасться покрити, в Україні можуть знову запровадити графіки обмежень. За словами експертів, вони матимуть специфічний часовий характер.

«Потенційні відключення можуть бути зранку — десь до 1-2 годин вранці, і більш тривалі, на 3-4 години, ввечері, оскільки дефіцит формуватиметься якраз у пікові години охолодження — як у побуті, так і в офісних центрах і торгівлі», — говорить Ігнатьєв.

Варто зазначити, що побутові споживачі — останні у черзі на відключення. Насамперед обмеження стосуватимуться великого бізнесу. Ігнатьєв пояснює, що за останні два роки бізнес побудував власної генерації майже на 3 ГВт.

«Фактично ось ці обсяги зараз і рятують побутових споживачів: при дефіциті ця електрична енергія розподіляється серед населення, бо бізнес сам себе забезпечує», — додає фахівець.

За оптимістичним сценарієм, пройти літо без обмежень можливо за умови відсутності нових обстрілів, дотримання графіків ремонтів та стабільної роботи АЕС. Проте фахівці наголошують: ситуація залишається напруженою, а дефіцит просто маскується за рахунок обмежень для промисловості та погодних умов.

Нагадаємо, у соціальних мережах поширюється дезінформація про нібито продаж Україною електроенергії до країн ЄС, тоді як всередині країни фіксується дефіцит.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що ці твердження не відповідають дійсності: Україна не експортує електроенергію, а вся доступна генерація спрямовується на внутрішні потреби.

Фахівці пояснюють, що так звані «перетоки» електроенергії між країнами є технічним процесом балансування в об’єднаній енергосистемі ENTSO-E і не мають відношення до комерційного продажу.

У ЦПД наголошують, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на психологічний тиск і закликають користуватися лише офіційними джерелами інформації.