Ситуація критична: у 12 областях України запровадили графіки відключень світла через удари РФ

Відключення світла в Україні / © Associated Press

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Через чергові російські атаки на енергетичну інфраструктуру станом на ранок у 12 областях України зафіксували знеструмлення. Найскладніша ситуація — на Дніпропетровщині та Київщині, де значних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання.

Про це повідомили в Укренерго.

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Де немає світла в Україні: список областей

За інформацією енергетиків, знеструмлення зафіксували у 12 областях:

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Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Київській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Харківській;

Хмельницькій;

Чернігівській.

«Аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово та повертають електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. У районах, де тривають обстріли або існує загроза повторних атак, фахівці можуть розпочати роботи лише після дозволу військових і розмінування територій», — повідомили в компанії.

Графіки відключення світла сьогодні: де діють аварійні обмеження

За інформацією енергетиків, через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджено обмеження споживання електроенергії:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для населення та інших категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.

Водночас у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосували аварійні відключення.

«Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми», — повідомили в Укренерго.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість спроб одночасно вивести з ладу всю енергосистему окупанти цілеспрямовано атакують трансформаторні підстанції, намагаючись відрізати від електропостачання окремі великі міста. Зокрема, під загрозою опинилося так зване енергетичне кільце Києва.

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