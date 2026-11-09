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Ситуація критична: у 12 областях України запровадили графіки відключень світла через удари РФ
Через чергові атаки Росії на енергооб’єкти станом на ранок у 12 областях України зафіксовано знеструмлення.
Через чергові російські атаки на енергетичну інфраструктуру станом на ранок у 12 областях України зафіксували знеструмлення. Найскладніша ситуація — на Дніпропетровщині та Київщині, де значних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання.
Про це повідомили в Укренерго.
Де немає світла в Україні: список областей
За інформацією енергетиків, знеструмлення зафіксували у 12 областях:
Вінницькій;
Дніпропетровській;
Донецькій;
Житомирській;
Запорізькій;
Київській;
Одеській;
Полтавській;
Рівненській;
Харківській;
Хмельницькій;
Чернігівській.
«Аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово та повертають електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. У районах, де тривають обстріли або існує загроза повторних атак, фахівці можуть розпочати роботи лише після дозволу військових і розмінування територій», — повідомили в компанії.
Графіки відключення світла сьогодні: де діють аварійні обмеження
За інформацією енергетиків, через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджено обмеження споживання електроенергії:
для промисловості — графіки обмеження потужності;
для населення та інших категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.
Водночас у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосували аварійні відключення.
«Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми», — повідомили в Укренерго.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість спроб одночасно вивести з ладу всю енергосистему окупанти цілеспрямовано атакують трансформаторні підстанції, намагаючись відрізати від електропостачання окремі великі міста. Зокрема, під загрозою опинилося так зване енергетичне кільце Києва.