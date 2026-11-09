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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ситуація критична: у 12 областях України запровадили графіки відключень світла через удари РФ

Через чергові атаки Росії на енергооб’єкти станом на ранок у 12 областях України зафіксовано знеструмлення.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © Associated Press

Через чергові російські атаки на енергетичну інфраструктуру станом на ранок у 12 областях України зафіксували знеструмлення. Найскладніша ситуація — на Дніпропетровщині та Київщині, де значних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання.

Про це повідомили в Укренерго.

Де немає світла в Україні: список областей

За інформацією енергетиків, знеструмлення зафіксували у 12 областях:

  • Вінницькій;

  • Дніпропетровській;

  • Донецькій;

  • Житомирській;

  • Запорізькій;

  • Київській;

  • Одеській;

  • Полтавській;

  • Рівненській;

  • Харківській;

  • Хмельницькій;

  • Чернігівській.

«Аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово та повертають електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. У районах, де тривають обстріли або існує загроза повторних атак, фахівці можуть розпочати роботи лише після дозволу військових і розмінування територій», — повідомили в компанії.

Графіки відключення світла сьогодні: де діють аварійні обмеження

За інформацією енергетиків, через пошкодження енергетичного обладнання в частині регіонів до кінця доби запроваджено обмеження споживання електроенергії:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;

  • для населення та інших категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.

Водночас у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосували аварійні відключення.

«Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми», — повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість спроб одночасно вивести з ладу всю енергосистему окупанти цілеспрямовано атакують трансформаторні підстанції, намагаючись відрізати від електропостачання окремі великі міста. Зокрема, під загрозою опинилося так зване енергетичне кільце Києва.

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