Ситуація критична: у великому обласному центрі світло даватимуть лише на кілька годин

Відключення світла.

Доповнено додатковими матеріалами

Мешканців Чернігова попередили про непередбачувані відключення світла. У середу, 25 березня, у місті виникла критична ситуація через атаки РФ.

Про це повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

«Ранкова атака на енергооб’єкти спричинила у місті складну ситуацію з електропостачанням», — йдеться у повідомленні.

Енергетики попереджають мешканців Чернігова про можливі незаплановані знеструмлення у тих абонентів, у яких світло вже з’явилося. Саме через складну ситуацію в енергосистемі відключення можуть не збігатися із попереднім графіком.

«Енергетики працюють над заживленням споживачів, однак поки що подати електропостачання в усі домівки за певним спланованим графіком змоги немає. Щоб у кожному домогосподарстві бодай на кілька годин з’явилося світло, лінії час від часу перемикатимуться», — заявили в обленерго.

Удари РФ по енергетиці України

Сьогодні росіяни атакували енергетику Чернігівщини. На світанку пошкодження зазнав об’єкт у Чернігівському районі. Це призвело до знеструмлення близько 150 тисяч абонентів не лише у районі, а й у самому Чернігові.

Крім того, було пошкоджено енергооб’єкт у Ніжинському районі. Без світла залишилося 62 тисяч абонентів у Ніжинському, Новгород-Сіверському і Прилуцькому районах.

Через вранішні обстріли Славутич на Київщині залишилося без світла. Критичну інфраструктуру було переведено на резервні джерела живлення, а соцзаклади функціонують на генераторах. Водночас, наголосила місцева влада, місто забезпечене теплом і водопостачанням.