Ситуація критична: жителі одного з міст майже чотири доби без світла й газу

Блекаут у Конотопі

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Унаслідок нічних атак росіян 24 жовтня Конотоп, що на Сумщині, опинився у критичній ситуації. Населений пункт уже четверту добу поспіль залишається в умовах тотального блекауту, а місцева влада та енергетики поки не дають жодних прогнозів щодо термінів повернення електропостачання.

Конотоп уже четверту добу без світла: подробиці

Окрім відсутності світла, більша частина міста залишилася ще й без газопостачання. Водночас через обстріли різного ступеня руйнувань зазнали навчальні заклади та цивільна інфраструктура.

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Місцеві лікарні змушені функціонувати лише за рахунок автономних джерел живлення, а водопостачання для жителів здійснюється за спеціально розробленим тимчасовим графіком — з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

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«Місто без електроенергії, без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком», — повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Він додав, що наразі прогнозів щодо термінів повернення світла немає.

Фахівці та аварійні бригади «Сумиобленерго» працюють у цілодобовому режимі без перерв, аби якнайшвидше усунути наслідки ворожих влучань і стабілізувати ситуацію. Втім, через масштабність пошкоджень конкретні терміни відновлення подачі електроенергії наразі невідомі.

Росія вибиває енергетику України

Нагадаємо, під час чергової хвилі російських атак в Україні були уражені 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі по всій країні тривають відновлювальні роботи, а енергетики поступово повертають світло споживачам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Паралельно влада продовжує підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Було визначено ключові напрями роботи для урядових структур, енергетичних компаній і місцевої влади.

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