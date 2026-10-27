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Ситуація критична: жителі одного з міст майже чотири доби без світла й газу
Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без електроенергії після російських атак. У більшій частині міста немає газу, лікарні працюють на генераторах, а воду подають за графіком.
Унаслідок нічних атак росіян 24 жовтня Конотоп, що на Сумщині, опинився у критичній ситуації. Населений пункт уже четверту добу поспіль залишається в умовах тотального блекауту, а місцева влада та енергетики поки не дають жодних прогнозів щодо термінів повернення електропостачання.
Конотоп уже четверту добу без світла: подробиці
Окрім відсутності світла, більша частина міста залишилася ще й без газопостачання. Водночас через обстріли різного ступеня руйнувань зазнали навчальні заклади та цивільна інфраструктура.
Місцеві лікарні змушені функціонувати лише за рахунок автономних джерел живлення, а водопостачання для жителів здійснюється за спеціально розробленим тимчасовим графіком — з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
«Місто без електроенергії, без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком», — повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Він додав, що наразі прогнозів щодо термінів повернення світла немає.
Фахівці та аварійні бригади «Сумиобленерго» працюють у цілодобовому режимі без перерв, аби якнайшвидше усунути наслідки ворожих влучань і стабілізувати ситуацію. Втім, через масштабність пошкоджень конкретні терміни відновлення подачі електроенергії наразі невідомі.
Росія вибиває енергетику України
Нагадаємо, під час чергової хвилі російських атак в Україні були уражені 28 підстанцій та інші важливі об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі по всій країні тривають відновлювальні роботи, а енергетики поступово повертають світло споживачам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Паралельно влада продовжує підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Було визначено ключові напрями роботи для урядових структур, енергетичних компаній і місцевої влади.