"Ситуація може перетворитися на справжній хаос": до чого готуються у Херсоні після 1 листопада

У Херсоні — коротке затишшя / © Associated Press

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У Херсоні вперше за роки російської війни в Україні містяни не ховаються від щоденних обстрілів РФ через режим тиші, який триватиме до 1 листопада. Однак люди очікують чогось «страшного» після закінчення перемир’я.

Про це пише BBC.

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Зі слів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, від вівторка Херсон «буквально ожив».

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«Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для декого є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні — найзаповітніше бажання», — сказав він.

У Херсоні на вулицях побільшало людей / © Associated Press

Джерела видання вважають, що росіяни використовують перемир’я для посилення своїх угруповань у цьому районі напередодні нового наступу на Херсон, що може розпочатися вже наступного тижня.

«Вони (росіяни — ред.) використовують це затишшя, щоб зміцнити свої позиції, підвезти додаткові військові припаси, озброєння, боєприпаси й безпілотники, а також здійснити передислокацію своїх сил», — повідомило BBC анонімне джерело в місцевих органах влади.

За словами херсонця Дмитра, спроби припинити вогонь траплялися й раніше, але зазвичай їх не дотримувалися.

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«Уперше обстріли припинилися — люди навіть не до кінця в це вірять, — розповів він BBC. — Вони ходять до магазинів, п’ють каву, гуляють… Місто живе».

До неділі має завершитися евакуація з сусідніх Олешків, після чого режим припинення вогню закінчиться.

«Є побоювання, що від понеділка ситуація може перетворитися на справжній хаос», — вважає містянка Ольга.

«Ми знаємо, що удари відновляться і стануть ще інтенсивнішими», — сказав Дмитро, готуючись разом із дружиною вперше за кілька місяців відвідати свою квартиру в «червоній зоні».

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Що передувало перемир’ю на Херсонщині

У ніч проти вівторка в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини почало діяти перемир’я. Ініціаторкою припинення вогню в Олешках стала Меланія Трамп.

З довоєнних 24 тисяч жителів в Олешках, за актуальними даними, залишилося близько двох тисяч людей. Вони потерпають від гострої нестачі їжі та найнеобхідніших речей. Російська окупаційна влада тривалий час відмовлялася дозволити евакуацію мирних жителів, які страждають від голоду й опинилися в пастці у прифронтовому місті.

Виїхати з міста також украй складно. Дороги заміновані, а транспорт на них може стати мішенню для дронів. Через постійну загрозу евакуація тривалий час була практично неможливою.

Місто Олешки перебуває в окупації від першого дня повномасштабного вторгнення. Після звільнення Херсона в листопаді 2022 року Олешки перетворилися на одну з гарячих точок на лінії фронту.

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