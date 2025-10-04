Ситуація на Добропільському напрямку: Сирський розповів про дії ЗСУ та втрати ворога

Олександр Сирський з військовими / © Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що відбувається на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram.

«Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Щодо останнього: обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника», — розповів він.

Щодо Добропільського напрямку, ЗСУ підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

Загальні втрати загарбників за добу на Добропільському напрямку становлять 47 осіб, із них безповоротні — 32, зазначив головком.

Сирський з Мадяром / © Олександр Сирський

Військові командири / © Олександр Сирський

Мадяр / © Олександр Сирський

Сирський повідомив, що від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено — 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.

«Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з’єднань, частин, підрозділів», — резюмував він.

Нагадаємо, на Покровському напрямку в районі села Зелений Гай Волноваського району Донецької області тривають активні бої. За даними оглядачів, російські війська протягом тривалого часу намагаються закріпитися у селі, проте воно й досі перебуває у «сірій зоні».