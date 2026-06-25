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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Ситуація на фронті, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 25 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 червня 2026 року:

  • Найближчим часом у війні РФ проти України щось станеться — Квасневський Читати далі –>

  • Путін відмовився від останніх мирних ініціатив Зеленського — Держдеп Читати далі –>

  • Росія бреше про «значні успіхи» поблизу Костянтинівки — CNN Читати далі –>

  • Потужні землетруси сколихнули столицю: багато зруйнованих будівель Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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