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Ситуація на фронті, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 25 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 червня 2026 року:
Найближчим часом у війні РФ проти України щось станеться — Квасневський Читати далі –>
Путін відмовився від останніх мирних ініціатив Зеленського — Держдеп Читати далі –>
Росія бреше про «значні успіхи» поблизу Костянтинівки — CNN Читати далі –>
Потужні землетруси сколихнули столицю: багато зруйнованих будівель Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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