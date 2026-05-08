Ситуація на фронті різко загострилась: РФ наступає майже по всій лінії зіткнення

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Росія атакує фактично на всіх напрямках, тому ситуація на фронті залишається напруженою. Найнебезпечнішим є Покровський напрямок — там ворог накопичив 106 тисяч особового складу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Оперативна обстановка та втрати ворога

Окрім Покровського, висока активність російських загарбників зберігається на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та вздовж державного кордону. Водночас Сили оборони продовжують утримувати позиції в Курській області РФ.

Реклама

За словами головнокомандувача, щоденні втрати російської армії становлять не менше тисячі осіб убитими та пораненими.

«Запорука успіху — саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат», — наголосив Олександр Сирський.

Також додав, що за квітень наші військові виконали майже 65 тисяч бойових завдань. Артилерія розбила 8,5 тисяч ворожих цілей, а ракетники завдали 74 удари. Головна мета — нищити російські заводи та нафтобази. Крім того, українські далекобійні дрони та ракети вразили 84 об’єкти глибоко в тилу Росії.

Реформа комплектування та ротації

За словами Олександра Сирського, Генштаб почав готувати перехід армії з мобілізації на контракт, як того просив президент. Сирський наказав розробити нові варіанти контрактної служби, щоб вона стала зручнішою та привабливішою.

Реклама

«Уже розроблено та підписано інструкцію щодо обов’язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію», — зауважив Сирський.

Щодо технічного забезпечення, головнокомандувач відзначив зростання обсягів міжнародної допомоги у квітні. Проте акцентував на важливості власних спроможностей України у ремонті та відновленні техніки.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніе Сирський заявляв, що Росія планує суттєво наростити виробництво безпілотників. За даними воєнної розвідки, 2026 року держава-агресорка має намір виготовити понад сім мільйонів FPV-дронів.

Також ми писали, що Російські війська зіткнулися з гострою нестачею комплектування для ремонту артилерійських систем.

Реклама

Раніше ми писали, що Росії зараз немає великих запасів військ, щоб почати масштабний наступ. Про це розповів секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко. Проте, за його словами, росіяни все одно не полишають спроб захопити нові території.

Проте Україна стикається з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та IRIS-T через інтенсивні російські обстріли та складнощі з постачанням озброєння, що призвело до виснаження запасів і часткової нестачі боєкомплекту в підрозділах ППО.

Новини партнерів