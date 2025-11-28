ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Укрaїнa
1278
Ситуація на фронті, Трамп анонсував удари по Венесуелі: головні новини ночі 28 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 листопада 2025 року:

  • Трамп анонсував удари по території Венесуели: що сталося Читати далі –>

  • Українські АЕС відновили виробництво електроенергії після атак — МАГАТЕ Читати далі –>

  • Ворог просунувся на фронті — DeepState Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Зеленський не підпише жодної угоди, де будуть територіальні поступки — Єрмак Читати далі –>

1278
