Ситуація на фронті, Трамп з Путіним зустрінуться на військовій базі: головні новини ночі 13 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Трамп проведе онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами Читати далі –>
Стало відомо місце зустрічі Трампа та Путіна на Алясці Читати далі –>
Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті протягом минулої доби Читати далі –>
У ГУР розповіли, коли Росія планує закінчити війну Читати далі –>
Китай повністю розриває всі контакти з президентом Чехії: яка причина Читати далі –>