Укрaїнa
2388
1 хв

Ситуація на фронті, Трамп з Путіним зустрінуться на військовій базі: головні новини ночі 13 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 серпня 2025 року:

  • Трамп проведе онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами Читати далі –>

  • Стало відомо місце зустрічі Трампа та Путіна на Алясці Читати далі –>

  • Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті протягом минулої доби Читати далі –>

  • У ГУР розповіли, коли Росія планує закінчити війну Читати далі –>

  • Китай повністю розриває всі контакти з президентом Чехії: яка причина Читати далі –>

