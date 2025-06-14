Ситуація на фронті, зустріч із Трампом, діалог України та РФ: головні заяви Зеленського

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався журналістами 14 червня. Зокрема, йшлося про наступ РФ, виробництво ракет «Сапсан», ППО від Ізраїля, діалог з РФ тощо.

Що розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами — далі у матеріалі ТСН.ua.

Діалог з РФ

Наразі триває складний процес обміну полоненими і саме від нього залежить подальший діалог. Як зазначив Зеленський, діалог може початися після завершення процесу обміну полоненими, який наразі триває.

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«На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок», — сказав він.

Є домовленість, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок.

Щодо можливих термінів, Зеленський уточнив, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа. «Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа. Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати», — сказав він.

Ризик наступу з Білорусі

Нові білорусько-російські навчання мають відбутися вже у вересні. За інформацією спецслужб, воно буде не у безпосередній близькості до кордону з Україною. Глава держави наголосив, що «ризик з навчанням „рускіх“ історично нам вже відомий». Однак зараз не можна сказати, що буде цього разу.

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«Аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися піти трохи вглиб Білорусі, далі від кордонів, щоб не провокувати. Я не знаю, чи це правда. У мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти», — каже Зеленський.

Президент висловив думку, що сам диктатор Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що Україна вважатиме присутність контингенту РФ підготовкою до наступальних дій.

ЗСУ зірвали плани росіян на Сумщині

Армія РФ намагалася активно просуватися на Сумському напрямку, зробивши цей напрямок пріоритетним разом із Покровським. Однак українські військові завдали удару в районі Тьоткіного, що в Курській області РФ, через що противник змушений був перекидати туди сили.

«Українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», — заявив президент.

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Президент додав, що на Покровському напрямку також немає суттєвих змін — позиції ЗСУ утримуються. За його словами, бої точаться поблизу Андріївки та Кіндратівки, де російські підрозділи зазнають втрат.

«Тому бої і йдуть на оцій відстані, де Андріївка, Кіндратівка. В кожному з цих пунктів ви можете знайти до роти „рускіх“ військових, які там були. Тобто їх знищували наші війська. Тобто це правильна історія, щоб їх накопичення було зменшено», — додав глава держави.

Як на Україну вплине загострення на Близькому Сході

Удари Ізраїлю на Іран призвели до різкого підвищення ціни на нафту. Для України це негативно, поки немає прайскепів. Москва посилюється шляхом більших доходів від експорту нафти.

«Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти. Цей фактор нам точно не допомагає», — наголосив глава держави.

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З його слів, Україна хоче обговорити з американською стороною введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ.

Окрім того, каже Зеленський, потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії.

«Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву „Шахедів“ і ракет, інших спроможностей? Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача „рускім“ зменшиться. Це допомагає Україні», — пояснив президент.

Також наслідком ескалації ситуація на Близькому Сході є збільшення допомоги Ізраїлю.

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«Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. Це факт. Тому що зменшення чи уповільнення — для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори», — заявив український лідер.

Четвертий фактор, наголосив президент, це поведінка Росії. Втім, каже Зеленський, «на це питання мені поки складно відповісти».

«Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні. Я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань», — додав Зеленський.

Передача Україні Patriot Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву посла Ізраїлю про ймовірну передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ще до нападу ХАМАСу 7 жовтня Україна домовилася з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньяху про можливість закупівлі ізраїльських систем Barak-8.

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«Ми з ним домовилися, що ми йдемо цим шляхом. Але потім почався цей напад і ми не отримали відповідні речі. Не було сенсу говорити, вони займалися собою. Згодом ми отримали інформацію, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, а є донори, щоб відновлювати те, що працює. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати», — заявив президент.

За словами глави держави, одна з таких систем справді була передана Ізраїлем до США для ремонту.

«Ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але кінець кінцем одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили. Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав — так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила», — додав глава держави.

Ситуація на фронті

На деяких ділянках фронту Силам оборони України вдалося зупинити ворога та відновити контроль над важливими позиціями. За словами Зеленського, ситуація на Південно-слобідському напрямку, що охоплює Куп’янський та Харківський відтинки, залишається стабільною — втрат позицій немає.

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«У нас є Південно-слобідський напрямок: це Куп’янський, Харківський напрямок. Там немає втрат позицій. Я вам кажу про ситуацію за тиждень. У мене була сьогодні доповідь всіх військових. Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію», — зауважив президент.

Зеленський наголосив, що там зосереджено 53 тисячі російських військових. Бої точаться вздовж кордону, при цьому ворог зупинений, а максимальна глибина, на якій відбуваються бойові дії, становить 7 кілометрів від кордону. Це, за словами Президента, важливо для розуміння того, «як далеко Суми» від лінії фронту.

Серед основних місць боїв він назвав Андріївку, Кіндратівку, Олексіївку, Костянтинівку (не плутати з Костянтинівкою на Східному напрямку), а також Юнаківку.

«Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої, — додав президент.

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Щодо Луганського напрямку, Зеленський заявив, що загрозу там ліквідовано. Водночас на напрямку Костянтинівки (Східний напрямок) тривають серйозні бої. Раніше противник мав там перевагу, але тепер українські війська «просуваються вздовж траси», і «просування ворога немає», хоча бої залишаються жорсткими. На Дніпровському напрямку також тривають бої, проте просувань з боку ворога на сьогодні не зафіксовано.

Зустріч із Трампом

Як повідомлялося, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може відбутися на полях саміту «Великої сімки» 15-17 червня в Канаді. Вона все ще перебуває на етапі підготовки.

«Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися», — сказав він.

Чи є загроза наступу на Дніпропетровщину

Зараз немає просування російського угруповання на Дніпровську область. Для РФ це перш за все інформаційно важливо, а не стратегічно. Як стверджує український лідер, для Москви це дуже важлива інформаційна хвиля. Така ж ситуація і з Сумами.

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«У Дніпровській області намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Запускають маленькі ДРГ для того, щоб вони просто це зробили», — повідомив президент.

З його слів, військові доповідали, що знайшли групу з шести осіб, яка була за кілометр від адміністративного кордону.

«Зеленка» з’явилася. Все розквітло. Зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках», — додав президент.

Деталі про виробництво ракети «Сапсан»

Зеленський розповів, що обговорив з військовими удари КАБами, дронами, оптоволокно тощо. Також йшлося про ракети, зокрема — «Сапсан».

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«Ракети „Сапсан“ — це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети», — повідомив Зеленський.

Коли, як, в якій кількості, додав український лідер, говорити не варто.

Як Трамп може зупинити Путіна

Збройним силам України вдалося зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна на полі бою, але дипломатичним шляхом зупинити господаря Кремля може тільки президент США Дональд Трамп.

«Якщо говоримо про дипломатичні вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилися бажання просто нас захопити і зруйнувати. Я даю 100%, що це його доктрина, що він цього дуже хоче», — наголосив він.

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За словами Зеленського, можливість зупинити Путіна залишилася тільки у президента США Дональда Трампа.

«Трамп може його зупинити, для чого Путін повинен втрачати гроші. І тільки так — втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі-сектор. І у нього будуть внутрішні питання, це факт. Для цього треба запроваджувати санкції», — пояснив він.

Український президент зазначив, що Трамп повинен дипломатично впливати на будь-якого агресора в світі, серед яких Путін — один з найнебезпечніших.

Президент розкритикував дії США

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності змінити підхід Сполучених Штатів у діалозі з Росією. Він запевняє: нинішня «тепла розмова» лише заохочує Кремль до продовження війни.

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«Сьогодні такий діалог Америки з руськими, що нагадує теплу розмову. Я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити. Я вважаю навпаки — йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути», — підкреслив Володимир Зеленський.

На його думку, Путін повинен чітко розуміти, що Америка продовжуватиме допомагати Україні. Ця підтримка має проявлятися у двох ключових аспектах: потужні санкції та військова підтримка української армії. Президент також висловив занепокоєння з приводу «всіх цих сигналів про скорочення допомоги Україні» та спроб «ставити нас на один рівень з Росією».

Зеленський наголосив на несправедливості такого порівняння, адже «вони (росіяни — ред.) — агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну». Він вважає, що сигнали з боку США мають бути «дуже чіткими»: якщо Путін не припинить війну, проти РФ мають бути запроваджені «сильні санкції, найсильніші».

Крім того, Президент України закликав до визнання Російської Федерації країною-терористом з боку Конгресу США, якщо «Путін не хоче повертати дітей». Він підкреслив, що для того, аби Україна могла вистояти до досягнення миру та закінчення війни, її необхідно підтримувати зброєю, адже «зрештою — це гарантія безпеки для всієї Європи».

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