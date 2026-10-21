Ситуація на кордоні з Польщею змінилася: у ДПСУ розповіли, де є черги

ДПСУ / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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Черги з легковиків на кордоні України з Польщею тимчасові, тому чекати годинами не доводиться. На більшості пунктів пропуску ситуація спокійна.

Про це виданню «Новини.LIVE» повідомила речниця Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Світлана Бурда.

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Які черги на кордоні з Польщею — нові дані ДПСУ

За її словами, легковий транспорт не перебуває в тривалих чергах на регулярній основі, а тимчасове збільшення кількості автомобілів біля пунктів пропуску не свідчить про довгі затримки.

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Станом на полудень 21 жовтня черги спостерігалися лише на кількох переходах:

«Шегині» — 45 автомобілів;

«Краківець» — 15 автомобілів;

«Нижанковичі» — 10 автомобілів.

На в’їзд до України через пункт пропуску «Медика — Шегині» очікували 30 авто. Решта пунктів працювали у звичайному режимі без накопичення транспорту.

Також у ДПСУ зауважили, що під час повітряних тривог пропуск можуть тимчасово зупиняти через небезпеку, але поточні черги з цим не пов’язані. Автобуси та вантажівки їдуть за записом у «єЧерзі» у визначений час. А швидкість перевірки залежить від кількості транспорту та роботи прикордонників з обох боків.

Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти черги на сторінках Західного управління ДПСУ та обирати вільніші пункти. Також вони нагадують, що у будні машин на виїзд зазвичай менше, ніж у вихідні.

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Черги на кордоні — останні новини

Нагадаємо, ще 1 жовтня виїхати до Польщі через Львівську область було серйозним випробуванням для українців через колосальні черги. На пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині» люди були змушені чекати подекуди понад 10 годин.

Також Держприкордонслужба України раніше попереджала, шо від 20 вересня через ремонт на польському боці пункту «Шегині — Медика» буде припинено виїзд пасажирських автобусів з України до Польщі.

До слова, новий пункт пропуску з Румунією «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» зазвичай зможе пропускати близько 400 легковиків на добу в обидва боки, а в пікові дні — до 500 машин.

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