На кордоні з Польщею шалені черги: чому українці стоять годинами і як Зеленський змінив маршрут

Черги на кордоні з Польщею перед пунктом пропуску «Шегині-Медика» 8 червня / © із соцмереж

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Із початком літнього сезону на виїзді з України фіксуються величезні черги, особливо на кордонах із Польщею та Румунією. Ситуацію ускладнив не лише наплив туристів, а й запуск європейської цифрової системи контролю Entry/Exit System (EES). Яка ситуація на пунктах пропуску зараз, чому Володимир Зеленський раптово змінив свій авіамаршрут до Європи в обхід Польщі та що кажуть у ДПСУ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зеленський змінив маршрут до країн Європи: уже «не через Польщу»

Під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський вперше використав новий маршрут для перельоту до Європи. За даними сервісу FlightAware, літак українського президента вилетів із польського міста Жешув до Кишинева, а потім борт продовжив шлях до Лондона.

Раніше аеропорт Жешув — Ясьонка залишався головним логістичним вузлом для міжнародних поїздок президента України та офіційних делегацій. Саме через цей польський аеропорт найчастіше здійснювалися закордонні візити українських посадовців.

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Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Офіційних коментарів щодо причин зміни звичного маршруту наразі немає. Однак варто зауважити, що це сталося на тлі чергового охолодження у відносинах між Україною та Польщею. Причиною дискусій стало перейменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА, що викликало незадоволення у Варшаві.

У Мережі ширяться відео про великі черги на виїзд із України на кордоні

Користувачі соцмереж публікують відео та фото з великими чергами людей та автомобілів на різних пунктах перепуску на кордоні із Польщею.

Українці зазначають, що найскладніша ситуація спостерігається у пункті пропуску «Шегині-Медика». Окрім цього, значне скупчення транспорту спостерігається і на інших ділянках кордону. Зокрема, автомобільні черги зафіксовані на пунктах пропуску «Устилуг» та «Угринів».

Дата публікації 16:42, 08.06.26 Кількість переглядів 13 На кордоні із Польщею спостерігаються великі черги на виїзд із України

Окрім того, користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону, у яких зазначають що у черзі доводилося стояти понад 10-12 годин.

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Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Також користувачі Мережі зазначають пор черги на кордоні із Румунією. Українці пишуть, що ситуація із чергами почала погіршуватися ще від 30 травня.

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Користувачі платформи Treads діляться своїми історіями перетину кордону / © скриншот

Що кажуть у ДПСУ

У державній прикордонній службі України підтвердили, що станом на 12:00 8 червня на виїзді з України дійсно зафіксовано скупчення легковиків та автобусів. Схожа ситуація спостерігається і на окремих пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною, повідомляє 24 Канал.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, що черги виникли через сезонне збільшення пасажиропотоку з початком літа. За його словами, якщо у травні кордон перетинали близько 85 тисяч людей за добу, то цими вихідними кількість перетинів зросла до 115 тисяч, причому половина навантаження припала саме на польський напрямок.

У ДПСУ зазначають, що черги утворюються переважно в окремі години. Наприклад, вранці 8 червня на виїзд черг не спостерігалося. Водіям радять заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску, щоб обирати вільніші маршрути.

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«Зранку, до прикладу, 8 червня на виїзд з України черг не було. Тому я раджу людям ознайомлюватися з завантаженістю пунктів пропуску й обирати собі менш завантажені напрямки», — зауважив Андрій Демченко.

Яка ситуація з чергами на кордоні склалася станом на 15:00

За актуальною інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України («Західний кордон»), ситуація перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України станом на 15:00 склалася така:

Республіка Польща:

«Ягодин» — 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» — 60 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словацька Республіка:

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«Малий Березний» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» — 25 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Малі Селменці» — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

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«Тиса» — 12 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія:

«Дякове» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Красноїльськ» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Дяківці» — 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

«Кельменці» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

«Росошани» — 0 л/а.

Нагадаємо, українцям перед поїздкою до ЄС варто ретельно вивчити митні правила, адже порушення загрожує великими штрафами або конфіскацією грошей і товарів. Залежно від статті порушення суми штрафів можуть сягати 150% вартості продукції, а в більшості випадків вилучені речі не повертають власнику.

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