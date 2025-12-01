У ЗСУ попереджають про критичну ситуацію під Лиманом: що відомо

ЗСУ / © Associated Press

Ситуація на Лиманському напрямку залишається критично важкою, а тиск російських військ є максимальним. Українські захисники потребують термінового підсилення для утримання позицій.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, капітан Ростислав Ящишин в ефірі КИЇВ24.

За його словами, попри те, що українські військові тримають Лиманський напрямок понад два з половиною роки, зараз противник кидає на нього величезну кількість сил, незважаючи на колосальні втрати.

«Ну, ситуація дуже-дуже важка. Надзвичайно важка. Я про це вже не раз говорив. Лиману потрібне підкріплення. Лиману потрібно побільше екіпажів, які працюють з БПЛА найрізноманітніших. Лиману потрібно додаткова піхота. Лиману потрібно додаткові сили, щоб втримати цей надзвичайно важливий населений пункт», — наголосив Ростислав Ящишин.

Він підкреслив, що 63-тя бригада «зубами тримає» цю територію, але кількість ворожих сил постійно зростає.

Найманці з Африки

Ящишин також звернув увагу на зміну особового складу противника. Він повідомив, що російські війська постійно заводять нові резерви, навіть після знищення попередніх груп. Він зазначив, що серед останніх сил, які ворог кидає на напрямок, з’явилися темношкірі молоді чоловіки без документів.

«З Узбекистану найманці закінчили, зараз пішли темношкірі молоді люди очевидно з Африки. Нема в них документів. Полонених також поки що ми не брали. Наразі їх тільки знищують і жодних якихось ідентифікаторів наразі немає, тому не можемо сказати звідки вони. Але є підозра, що все-таки це африканці», — розповів капітан.

