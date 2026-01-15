Ситуація складна: “Укренерго” повідомило, як відключатимуть світло 16 січня

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 16 січня

Національна енергетична компанія «Укренерго» оприлюднила прогноз роботи енергосистеми на п’ятницю. На жаль, без обмежень не обійдеться.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Що чекає на споживачів 16 січня

В усіх регіонах країни протягом доби застосовуватимуться два типи обмежень:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для побутових споживачів (населення). Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових об’єктів і бізнесу.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — пояснили в «Укренерго».

Де дізнатися свій графік

У компанії нагадують, що «Укренерго» лише встановлює ліміти споживання для області, а конкретний час, коли у вашому будинку не буде світла, визначає місцевий оператор (обленерго).

Час та обсяг відключень за вашою адресою потрібно дивитися на офіційних сайтах або сторінках соцмереж вашого обленерго.

Графіки обленерго для всіх черг відключень також публікують інтернет-ресурси місцевих адміністрацій та ЗМІ.

Енергетики також застерігають: ситуація в енергосистемі динамічна і може змінюватися. Якщо світло з’явилося за графіком, не вмикайте одразу всі потужні прилади — це допоможе уникнути аварій і додаткових відключень.

Нагадаємо, телефонна лінія 112 розпочала роботу в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. За цим номером можна звернутися навіть за відсутності мобільного звʼязку.