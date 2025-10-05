Ситуація у Львові: атака триває, місто затягнуло чорним димом

У Львові працювала ППО / © Getty Images

Реклама

В кількох районах Львова через масштабний ворожий обстріл частково зникла електроенергія. У місті також призупинено роботу міського транспорту.

У Мережі з’явилися відео, де видно як чорний дим після ударів затягує місто.

Тим часом мер Андрій Садовий закликав не панікувати:

Реклама

«Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці.

Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють».

Нагадаємо, Львів вже декілька годин перебуває під ворожою атакою. У місті частково зникло світло.

Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО підняли авіацію у відповідь на масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 5 жовтня.

Реклама