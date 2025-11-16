- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація у Запорізькій області: військовий розповів, чого намагатиметься досягти РФ
Військовий розповів про ситуацію у Запорізькій області.
На Запорізькому напрямку працюють підтягнуті резерви, зведені сили для стабілізації обстановки. Заходи тривають, ситуація контрольовані.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів військовий із позивним «Бойко», командир екіпажу спецзагону безпілотних систем «Тайфун» НГУ.
«Поки йде процес, говорити про результати зарано. Усе залежатиме від розвитку обстановки», — наголосив військовий.
Ймовірно, ворог намагатиметься перерізати логістику по трасі між Гуляйполем та Покровськом.
Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію в районі Гуляйполя на Запоріжжі.