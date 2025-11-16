ТСН у соціальних мережах

Ситуація у Запорізькій області: військовий розповів, чого намагатиметься досягти РФ

Військовий розповів про ситуацію у Запорізькій області.

Катерина Сердюк
Мапа боїв на Запоріжжі

Мапа боїв на Запоріжжі / © Deepstatemap

На Запорізькому напрямку працюють підтягнуті резерви, зведені сили для стабілізації обстановки. Заходи тривають, ситуація контрольовані.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів військовий із позивним «Бойко», командир екіпажу спецзагону безпілотних систем «Тайфун» НГУ.

«Поки йде процес, говорити про результати зарано. Усе залежатиме від розвитку обстановки», — наголосив військовий.

Ймовірно, ворог намагатиметься перерізати логістику по трасі між Гуляйполем та Покровськом.

Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію в районі Гуляйполя на Запоріжжі.

