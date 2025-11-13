Ситуація у Запорізькій області: Зеленський розповів, які завдання є першочерговими

Запоріжжя

Реклама

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Запорізької області. Визначені пріоритетні завдання для посилення захисту міста й області.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Очільник держави поспілкувався з воїнами бригад:

Реклама

65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку

128-ї окрема гірсько-штурмова, яка тримає оборону в районах Степногірська.

«Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок — важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях», — наголосив Зеленський.

Ситуацію президент обговорив із керівником адміністрації Іваном Федоровим. Йшлося про підтримку, яка наразі потрібна місту та області, людям і підприємствам.

«І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок», — завершив президент.

Як писали осінтери DeepState, армія РФ просувається на Запоріжжі.

Реклама

«Після займання Рівнопілля відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитися на більш широких завданнях, адже ресурсів для Гуляйполя наразі у кацапів немає», — зазначили в DeepState.

Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію в Запорізькій області. Так, ймовірно, російські війська намагатимуться ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу в межах нової кампанії, спрямованої на поступове виснаження української оборони через тактику проникнення. Вона включає: