Укрaїнa
104
Ситуація у Запорізькій області: Зеленський розповів, які завдання є першочерговими

Україна спрямує більше ресурсів на підтримку Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Запорізької області. Визначені пріоритетні завдання для посилення захисту міста й області.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Очільник держави поспілкувався з воїнами бригад:

  • 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку

  • 128-ї окрема гірсько-штурмова, яка тримає оборону в районах Степногірська.

«Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок — важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях», — наголосив Зеленський.

Ситуацію президент обговорив із керівником адміністрації Іваном Федоровим. Йшлося про підтримку, яка наразі потрібна місту та області, людям і підприємствам.

«І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок», — завершив президент.

Як писали осінтери DeepState, армія РФ просувається на Запоріжжі.

«Після займання Рівнопілля відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитися на більш широких завданнях, адже ресурсів для Гуляйполя наразі у кацапів немає», — зазначили в DeepState.

Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію в Запорізькій області. Так, ймовірно, російські війська намагатимуться ізолювати та оточити Гуляйполе з північного сходу в межах нової кампанії, спрямованої на поступове виснаження української оборони через тактику проникнення. Вона включає:

  • тривалу операцію з повітряного перехоплення на полі бою, яка має послабити спроможність України підтримувати фронт

  • удари по локальних шляхах постачання та операторах БпЛА

  • диверсійно-розвідувальні місії для виявлення й розхитування слабких місць оборони

  • масовані атаки малих груп, покликані змусити українські війська відступати.

