Ситуація в енергетиці після атаки 8 листопада: де є проблеми зі світлом
Українські енергетики продовжують інтенсивно відновлювати пошкоджені об’єкти після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергосистему країни.
У ніч проти 8 листопада енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Систему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині Новини» повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
«Енергетики поступово стабілізують роботу систему після російської атаки 8 листопада. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях», — зазначив він.
Він також нагадав, що внаслідок попередніх обстрілів на Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Харківщині є абоненти, які не мають світла вже довгий проміжок часу.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 8 листопада Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим від початку повномасштабної війни.
Під атакою ворога перебували енергооб’єкти у п’яти областях, через що відключення світла будуть довшими.
Ввечері стало відомо, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК — обладнання було значно пошкоджене.