Ситуація в енергетиці після атаки 8 листопада: де є проблеми зі світлом

Енергетики / © Associated Press

У ніч проти 8 листопада енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Систему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині Новини» повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

«Енергетики поступово стабілізують роботу систему після російської атаки 8 листопада. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях», — зазначив він.

Він також нагадав, що внаслідок попередніх обстрілів на Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Харківщині є абоненти, які не мають світла вже довгий проміжок часу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 8 листопада Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим від початку повномасштабної війни.

Під атакою ворога перебували енергооб’єкти у п’яти областях, через що відключення світла будуть довшими.

Ввечері стало відомо, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК — обладнання було значно пошкоджене.