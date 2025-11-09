ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Ситуація в енергетиці після атаки 8 листопада: де є проблеми зі світлом

Українські енергетики продовжують інтенсивно відновлювати пошкоджені об’єкти після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергосистему країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Енергетики

Енергетики / © Associated Press

У ніч проти 8 листопада енергетична інфраструктура України стала мішенню масштабної балістичної атаки. Систему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині Новини» повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

«Енергетики поступово стабілізують роботу систему після російської атаки 8 листопада. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях», — зазначив він.

Він також нагадав, що внаслідок попередніх обстрілів на Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Харківщині є абоненти, які не мають світла вже довгий проміжок часу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 8 листопада Центренерго повністю зупинило генерацію та повідомило, що нічний обстріл став найсильнішим від початку повномасштабної війни.

Під атакою ворога перебували енергооб’єкти у п’яти областях, через що відключення світла будуть довшими.

Ввечері стало відомо, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК — обладнання було значно пошкоджене.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie