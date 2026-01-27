Ситуація в енергосистемі критична: в частині України аварійні відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У кількох областях України 27 січня запровадили аварійні відключення світла. Причиною таких заходів є складна ситуація в енергосистемі, яка виникла через наслідки російських атак.

Про це повідомило «Укренерго».

В регіонах, де запроваджено аварійні відключення електроенергії, наразі не застосовуються раніше опубліковані графіки. Фахівці енергетичної галузі докладають зусиль, аби якомога швидше стабілізувати роботу енергосистеми та відновити надійне електропостачання.

Аварійні відключення скасують одразу після нормалізації ситуації в енергосистемі.

Водночас обстановка може змінюватися, тому споживачам радять регулярно перевіряти офіційні повідомлення операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

«Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» попереджало, що 27 січня в усіх регіонах країни через наслідки російських атак діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. Компанія не уточнила кількість одночасних черг, проте застерегла, що обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби.

До слова, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв оцінює, що навіть за умови припинення обстрілів дефіцит потужностей в енергосистемі зберігатиметься, а відключення світла можуть тривати ще 3 — 5 років. Він зауважив, що повне відновлення інфраструктури — це тривалий процес, тож українцям варто готуватися до «країни генераторів» у найближчі роки.