Ситуація в енергосистемі України: де є знеструмлення та діють погодинні графіки

Енергетика / © Associated Press

Після чергових ударів армії РФ по енергетичній інфраструктурі є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Продовжують застосовуватися погодинні графіки відключень у решті регіонів.

Про це інформує «Укренерго».

Ситуація в енергосистемі України 24 лютого

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — акцентували у компанії.

Внаслідок попередніх атак в усіх регіонах України залишається потреба застосовувати графіки обмеження потужності для промисловості. Діють також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Відстежувати час і тривалість знеструмлень за вашою адресою можна на офіційних сторінках обленерго. Інформацію оновлюватимуть з огляду на зміни ситуації в енергосистемі.

Українців вчергове закликали ощадливо споживати електроенергію і за можливості відкласти процеси, які потребують багато світла, на вечірні години, а саме — після 23:00.

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, РФ також завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Були знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.