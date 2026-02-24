- Дата публікації
Ситуація в енергосистемі України: де є знеструмлення та діють погодинні графіки
Через російські обстріли енергетики в Україні застосовуються аварійні відключення.
Після чергових ударів армії РФ по енергетичній інфраструктурі є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Продовжують застосовуватися погодинні графіки відключень у решті регіонів.
Про це інформує «Укренерго».
Ситуація в енергосистемі України 24 лютого
Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.
«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — акцентували у компанії.
Внаслідок попередніх атак в усіх регіонах України залишається потреба застосовувати графіки обмеження потужності для промисловості. Діють також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Відстежувати час і тривалість знеструмлень за вашою адресою можна на офіційних сторінках обленерго. Інформацію оновлюватимуть з огляду на зміни ситуації в енергосистемі.
Українців вчергове закликали ощадливо споживати електроенергію і за можливості відкласти процеси, які потребують багато світла, на вечірні години, а саме — після 23:00.
Раніше ми інформували, які графіки діятимуть в Україні 24 лютого.
Нагадаємо, вчора, 23 лютого, РФ також завдала ударів по енергетичній інфраструктурі. Були знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях.